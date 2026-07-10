10 Temmuz
İspanya-Belçika
22:00
10 Temmuz
Dundalk -Drogheda Utd
21:45
10 Temmuz
Wolfsberger AC-Metalist Kharkiv
3-3
10 Temmuz
Ried-Başakşehir
16:00
10 Temmuz
FC Nordsjaelland-Gornik Zabrze
18:00
10 Temmuz
Ajax-AEK Larnaca
19:00

Jorge Jesus, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçti

Portekiz Futbol Federasyonu, teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirildiğini resmen açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 16:39 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 16:47
Haber: Sporx.com
Jorge Jesus, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Jorge Jesus getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekiz Futbol Federasyonu, deneyimli çalıştırıcıyla anlaşma sağlandığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamayla birlikte Jorge Jesus, kariyerinde ilk kez Portekiz A Milli Takımı'nın başına geçti.

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'i çalıştıran 71 yaşındaki teknik adam, yeni görevinde Portekiz'i uluslararası turnuvalarda başarıya taşımayı hedefleyecek.

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Bugün yeni bir dönem başlıyor. Milli Takım'a hoş geldiniz Sayın Jorge Jesus." ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Deneyimli teknik adam, 2022-2023 sezonunda Türkiye'de Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Fenerbahçe ile 53 maça çıkan Jesus, 36 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 7 mağlubiyet yaşamıştı. Fenerbahçe, Jorge Jesus ile birlikte Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.