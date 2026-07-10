Jorge Jesus, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçti

Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Jorge Jesus getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekiz Futbol Federasyonu, deneyimli çalıştırıcıyla anlaşma sağlandığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamayla birlikte Jorge Jesus, kariyerinde ilk kez Portekiz A Milli Takımı'nın başına geçti.
Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'i çalıştıran 71 yaşındaki teknik adam, yeni görevinde Portekiz'i uluslararası turnuvalarda başarıya taşımayı hedefleyecek.
Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Bugün yeni bir dönem başlıyor. Milli Takım'a hoş geldiniz Sayın Jorge Jesus." ifadeleri yer aldı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Deneyimli teknik adam, 2022-2023 sezonunda Türkiye'de Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Fenerbahçe ile 53 maça çıkan Jesus, 36 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 7 mağlubiyet yaşamıştı. Fenerbahçe, Jorge Jesus ile birlikte Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.
Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'i çalıştıran 71 yaşındaki teknik adam, yeni görevinde Portekiz'i uluslararası turnuvalarda başarıya taşımayı hedefleyecek.
Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Bugün yeni bir dönem başlıyor. Milli Takım'a hoş geldiniz Sayın Jorge Jesus." ifadeleri yer aldı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Deneyimli teknik adam, 2022-2023 sezonunda Türkiye'de Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Fenerbahçe ile 53 maça çıkan Jesus, 36 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 7 mağlubiyet yaşamıştı. Fenerbahçe, Jorge Jesus ile birlikte Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.