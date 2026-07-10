Altınordu'da meraklı bekleyiş

Altınordu'da 2. Lig'e katılım süreciyle ilgili belirsizlik devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Geçen hafta takımın lige katılmamasına karar veren Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın, bir yatırımcı adayıyla prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YATIRIMCI ADAYIYLA ANLAŞMA
Altınordu camiasında tepki çeken kararın ardından gelen yatırımcı gelişmesi heyecan yarattı. Altınordu Spor Kulübü Derneği yönetiminin, yatırımcıyla anlaşmaya varıldığını toplantı sırasında medyadan öğrendiği ifade edildi.
İSİM SIR GİBİ SAKLANIYOR
Prensip anlaşmasına varılan yatırımcı adayının ismi açıklanmadı. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın camia ile henüz iletişime geçmediği aktarılırken, A takımın kime emanet edileceği de merak konusu oldu.
TFF'YE FORM GÖNDERİLMESİ GEREKİYOR
Altınordu'nun lige katılabilmesi için kulüpten Türkiye Futbol Federasyonu'na katılım formu gönderilmesi gerekiyor.
Bu formun Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın imzasıyla TFF'ye iletilmesi gerektiği belirtildi.
FİKSTÜR PAZARTESİ ÇEKİLECEK
2. Lig'de fikstür çekimi pazartesi günü yapılacak.
Altınordu'nun da fikstürde yer almasının beklendiği ifade edildi.
Altınordu camiasında tepki çeken kararın ardından gelen yatırımcı gelişmesi heyecan yarattı. Altınordu Spor Kulübü Derneği yönetiminin, yatırımcıyla anlaşmaya varıldığını toplantı sırasında medyadan öğrendiği ifade edildi.
İSİM SIR GİBİ SAKLANIYOR
Prensip anlaşmasına varılan yatırımcı adayının ismi açıklanmadı. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın camia ile henüz iletişime geçmediği aktarılırken, A takımın kime emanet edileceği de merak konusu oldu.
TFF'YE FORM GÖNDERİLMESİ GEREKİYOR
Altınordu'nun lige katılabilmesi için kulüpten Türkiye Futbol Federasyonu'na katılım formu gönderilmesi gerekiyor.
Bu formun Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın imzasıyla TFF'ye iletilmesi gerektiği belirtildi.
FİKSTÜR PAZARTESİ ÇEKİLECEK
2. Lig'de fikstür çekimi pazartesi günü yapılacak.
Altınordu'nun da fikstürde yer almasının beklendiği ifade edildi.