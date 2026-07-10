Knicks, Jordan Clarkson ile yeniden anlaştı

New York Knicks, tecrübeli guard Jordan Clarkson ile bir yıllığı 3.9 milyon dolar değerinde yeni sözleşme imzaladı. Haberi ESPN'den Shams Charania, oyuncunun menajerine dayandırarak duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Clarkson, Knicks formasıyla geçirdiği ilk sezonda çıktığı 72 karşılaşmada 8.6 sayı ortalaması yakalarken, yüzde 45.1 saha içi isabet oranıyla mücadele etti.
Deneyimli guard, 2025-26 sezonu öncesinde Utah Jazz ile sözleşmesini karşılıklı feshetmesinin ardından veteran minimum kontratla New York ekibine katılmıştı.
Kariyeri boyunca benchten skor katkısıyla öne çıkan Clarkson, 2020-21 sezonunda NBA'de "Yılın Altıncı Adamı" (Sixth Man of the Year) ödülünün sahibi olmuştu.
Knicks yönetimi bu yaz ayrıca yedek rotasyonundaki Landry Shamet ve Jose Alvarado ile de yeniden sözleşme imzalamıştı.
Öte yandan New York ekibi, Boston Celtics ile anlaşan Mitchell Robinson'ın boşluğunu doldurmak amacıyla veteran pivot Andre Drummond ile de bir yıllığı 3.9 milyon dolar değerinde sözleşme yaptı.
ESPN'den Bobby Marks'ın aktardığına göre Knicks sahibi James Dolan, takımın NBA'in ikinci apron (second apron) maaş sınırının üzerine çıkmaması konusunda kararlı bir tutum sergiliyor. New York temsilcisi de şu ana kadar gerçekleştirdiği tüm imzaların ardından söz konusu sınırın altında kalmayı başardı.
Deneyimli guard, 2025-26 sezonu öncesinde Utah Jazz ile sözleşmesini karşılıklı feshetmesinin ardından veteran minimum kontratla New York ekibine katılmıştı.
Kariyeri boyunca benchten skor katkısıyla öne çıkan Clarkson, 2020-21 sezonunda NBA'de "Yılın Altıncı Adamı" (Sixth Man of the Year) ödülünün sahibi olmuştu.
Knicks yönetimi bu yaz ayrıca yedek rotasyonundaki Landry Shamet ve Jose Alvarado ile de yeniden sözleşme imzalamıştı.
Öte yandan New York ekibi, Boston Celtics ile anlaşan Mitchell Robinson'ın boşluğunu doldurmak amacıyla veteran pivot Andre Drummond ile de bir yıllığı 3.9 milyon dolar değerinde sözleşme yaptı.
ESPN'den Bobby Marks'ın aktardığına göre Knicks sahibi James Dolan, takımın NBA'in ikinci apron (second apron) maaş sınırının üzerine çıkmaması konusunda kararlı bir tutum sergiliyor. New York temsilcisi de şu ana kadar gerçekleştirdiği tüm imzaların ardından söz konusu sınırın altında kalmayı başardı.