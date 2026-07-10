Jalen Brunson'ın NBA Finalleri'nde giydiği forma 1.024 milyon dolara satıldı

New York Knicks yıldızı Jalen Brunson'ın 2026 NBA Finalleri'nin ilk maçında giydiği forma, açık artırmada 1.024 milyon dolara alıcı bularak Knicks tarihinin en pahalı koleksiyon parçası oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Satış, Sotheby's tarafından düzenlenen NBA Finalleri koleksiyon müzayedesi kapsamında gerçekleştirildi.
Brunson, 3 Haziran'da oynanan final serisinin ilk maçında bu formayla 30 sayı kaydederken, Knicks de San Antonio Spurs'ü 105-95 mağlup etmişti. New York ekibi seriyi 4-1 kazanarak 2026 NBA şampiyonluğuna ulaşırken, Brunson da Finaller MVP'si seçilmişti.
Söz konusu satış, Brunson'a ait bir koleksiyon parçası için bugüne kadar kamuya açık artırmada ödenen en yüksek bedel olarak kayıtlara geçti.
Buna karşın satış rakamı, NBA tarihinin forma rekorunun oldukça gerisinde kaldı. Michael Jordan'ın 1998 NBA Finalleri'ndeki son maçta giydiği forma, Eylül 2022'de yine Sotheby's tarafından düzenlenen müzayedede 10.1 milyon dolara satılmıştı.
Sotheby's ayrıca 2009 NBA Finalleri'nin ilk maçında Kobe Bryant'ın giydiği formayı da ayrı bir açık artırmayla satışa sunmuş durumda. Çarşamba günü itibarıyla teklif 1.25 milyon dolara ulaşırken, müzayede 20 Temmuz'da sona erecek.
Brunson'a ait koleksiyon ürünlerinin değeri yalnızca formalarla sınırlı kalmıyor.
Yıldız oyuncunun PSA 9 derecelendirmesine sahip, tek örnek (one-of-one) 2018 Panini Prizm Choice Nebula kartı, 19 Haziran'da Card Ladder üzerinden 312 bin dolara satıldı. Aynı kartın Kasım 2024'teki en yüksek satış değeri yaklaşık 97 bin dolar seviyesindeydi. Kart, 2019 yılında ise yalnızca 300 dolardan satışa çıkarılmıştı.
Aynı koleksiyonda yer alan diğer Knicks formaları da yoğun ilgi gördü.
OG Anunoby ve Karl-Anthony Towns'ın giydiği formalar ayrı ayrı 256 bin dolara satılırken, Josh Hart'ın forması 89 bin 600 dolar alıcı buldu.
San Antonio Spurs cephesinde ise en yüksek satış rakamına Victor Wembanyama'nın Final Serisi 1. maç forması ulaştı. Fransız yıldızın forması 217 bin 600 dolara satılırken, Dylan Harper'ın forması ise 115 bin 200 dolar karşılığında alıcı buldu.
Brunson, 3 Haziran'da oynanan final serisinin ilk maçında bu formayla 30 sayı kaydederken, Knicks de San Antonio Spurs'ü 105-95 mağlup etmişti. New York ekibi seriyi 4-1 kazanarak 2026 NBA şampiyonluğuna ulaşırken, Brunson da Finaller MVP'si seçilmişti.
Söz konusu satış, Brunson'a ait bir koleksiyon parçası için bugüne kadar kamuya açık artırmada ödenen en yüksek bedel olarak kayıtlara geçti.
Buna karşın satış rakamı, NBA tarihinin forma rekorunun oldukça gerisinde kaldı. Michael Jordan'ın 1998 NBA Finalleri'ndeki son maçta giydiği forma, Eylül 2022'de yine Sotheby's tarafından düzenlenen müzayedede 10.1 milyon dolara satılmıştı.
Sotheby's ayrıca 2009 NBA Finalleri'nin ilk maçında Kobe Bryant'ın giydiği formayı da ayrı bir açık artırmayla satışa sunmuş durumda. Çarşamba günü itibarıyla teklif 1.25 milyon dolara ulaşırken, müzayede 20 Temmuz'da sona erecek.
Brunson'a ait koleksiyon ürünlerinin değeri yalnızca formalarla sınırlı kalmıyor.
Yıldız oyuncunun PSA 9 derecelendirmesine sahip, tek örnek (one-of-one) 2018 Panini Prizm Choice Nebula kartı, 19 Haziran'da Card Ladder üzerinden 312 bin dolara satıldı. Aynı kartın Kasım 2024'teki en yüksek satış değeri yaklaşık 97 bin dolar seviyesindeydi. Kart, 2019 yılında ise yalnızca 300 dolardan satışa çıkarılmıştı.
Aynı koleksiyonda yer alan diğer Knicks formaları da yoğun ilgi gördü.
OG Anunoby ve Karl-Anthony Towns'ın giydiği formalar ayrı ayrı 256 bin dolara satılırken, Josh Hart'ın forması 89 bin 600 dolar alıcı buldu.
San Antonio Spurs cephesinde ise en yüksek satış rakamına Victor Wembanyama'nın Final Serisi 1. maç forması ulaştı. Fransız yıldızın forması 217 bin 600 dolara satılırken, Dylan Harper'ın forması ise 115 bin 200 dolar karşılığında alıcı buldu.