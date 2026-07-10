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Acun Ilıcalı, Folcarelli'yi istiyor

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 14:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Acun Ilıcalı, Folcarelli'yi istiyor
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Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli, transferde önemli takımların radarında yer alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Foot Mercato'da yer alan habere göre, Folcarelli'ye İngiltere'den yoğun bir ilgi bulunuyor.

İNGİLTERE'DEN BÜYÜK İLGİ!

Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 26 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. Teknik direktörlük koltuğunu Pierre Sage'ye emanet eden Crystal Palace de Folcarelli'ye ilgi gösteren takımlardan biri olarak ön plana çıkıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF

Folcarelli'ye Suudi Arabistan'dan da teklif bulunuyor. Al-Taawon, 26 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor'a satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifinde bulundu.

TRABZONSPOR BIRAKMAK İSTEMİYOR

Trabzonspor ise Fransız orta saha oyuncusunu kolay kolay bırakmak istemiyor.

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor'da geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan Folcarelli, 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Fransız oyuncunun, Trabzonspor ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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