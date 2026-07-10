Acun Ilıcalı, Folcarelli'yi istiyor

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli, transferde önemli takımların radarında yer alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Foot Mercato'da yer alan habere göre, Folcarelli'ye İngiltere'den yoğun bir ilgi bulunuyor.
İNGİLTERE'DEN BÜYÜK İLGİ!
Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 26 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. Teknik direktörlük koltuğunu Pierre Sage'ye emanet eden Crystal Palace de Folcarelli'ye ilgi gösteren takımlardan biri olarak ön plana çıkıyor.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF
Folcarelli'ye Suudi Arabistan'dan da teklif bulunuyor. Al-Taawon, 26 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor'a satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifinde bulundu.
TRABZONSPOR BIRAKMAK İSTEMİYOR
Trabzonspor ise Fransız orta saha oyuncusunu kolay kolay bırakmak istemiyor.
SEZON PERFORMANSI
Trabzonspor'da geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan Folcarelli, 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Fransız oyuncunun, Trabzonspor ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
İNGİLTERE'DEN BÜYÜK İLGİ!
Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 26 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. Teknik direktörlük koltuğunu Pierre Sage'ye emanet eden Crystal Palace de Folcarelli'ye ilgi gösteren takımlardan biri olarak ön plana çıkıyor.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF
Folcarelli'ye Suudi Arabistan'dan da teklif bulunuyor. Al-Taawon, 26 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor'a satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifinde bulundu.
TRABZONSPOR BIRAKMAK İSTEMİYOR
Trabzonspor ise Fransız orta saha oyuncusunu kolay kolay bırakmak istemiyor.
SEZON PERFORMANSI
Trabzonspor'da geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan Folcarelli, 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Fransız oyuncunun, Trabzonspor ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.