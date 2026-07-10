10 Temmuz
İspanya-Belçika
22:00
10 Temmuz
Dundalk -Drogheda Utd
21:45
10 Temmuz
Wolfsberger AC-Metalist Kharkiv
3-3
10 Temmuz
Ried-Başakşehir
16:00
10 Temmuz
FC Nordsjaelland-Gornik Zabrze
18:00
10 Temmuz
Ajax-AEK Larnaca
19:00

Mourinho Real Madrid'de göreve başladı

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Real Madrid'de resmen göreve başladı. Deneyimli çalıştırıcı, kulüp tesislerinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından "Hadi başlayalım!!" notuyla paylaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 15:54
Haber: Sporx.com dış haberler
Mourinho Real Madrid'de göreve başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Jose Mourinho'nun Real Madrid'deki yeni dönemi resmen başladı. Portekizli teknik direktör, Madrid kulübünün tesislerine ulaştığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "HADİ BAŞLAYALIM!!"

Mourinho, kulüp tesislerinde çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Deneyimli çalıştırıcı, fotoğrafın altına "Hadi başlayalım!!" notunu düştü.

"BU KULÜBÜ SEVİYORUM"

Jose Mourinho kulübün televizyon kanalına, "Bu kulübü seviyorum." ifadelerini kullandı.

REAL MADRID'E DÖNÜŞ

Jose Mourinho için Real Madrid yabancı bir adres değil. Portekizli teknik adam, daha önce 2010-2013 yılları arasında İspanyol devinde görev yapmıştı.



ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME

Jose Mourinho'nun Real Madrid ile üç yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Bu anlaşmayla birlikte Madrid ekibinde yeni teknik direktörlük süreci resmen başlamış oldu.

SON YERİ BENFICA

Mourinho'nun son görev yeri Portekiz ekibi Benfica olmuştu.

Deneyimli teknik adam, geçen sezonun sona ermesinin ardından Lizbon temsilcisinden ayrılmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.