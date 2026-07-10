Haber Tarihi: 10 Temmuz 2026 11:59 - Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 11:59

İspanya - Belçika Maçı Ne Zaman? Dünya Kupası Çeyrek Finali Hangi Tarihte Oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürerken futbolseverler, "İspanya - Belçika maçı ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Turnuvanın iddialı iki ekibini karşı karşıya getirecek mücadele, çeyrek final turunun en dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.

İspanya - Belçika Maçı Ne Zaman? Dünya Kupası Çeyrek Finali Hangi Tarihte Oynanacak?
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İspanya ile Belçika, 10 Temmuz 2026 Cuma günü Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek.
İspanya - Belçika maçı saat kaçta?

Karşılaşmanın başlama saati ve yayın bilgileri FIFA ile resmi yayıncı kuruluş tarafından açıklanan maç programında yer alacak. Mücadele, Türkiye saatiyle akşam saatlerinde oynanacak.

Maç hangi statta oynanacak?

İspanya ile Belçika arasındaki çeyrek final karşılaşmasının oynanacağı stat, FIFA'nın resmi maç programında duyuruldu. Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak şehir ve stat bilgileri maç haftasında netleşiyor.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya - Belçika mücadelesi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi yayın haklarını elinde bulunduran yayıncı kuruluş ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Kazanan takım ne yapacak?


Çeyrek final karşılaşmasını kazanan ekip adını yarı finale yazdıracak. Normal sürede eşitlik bozulmaması halinde mücadele uzatmalara gidecek, eşitliğin devam etmesi durumunda ise yarı finale yükselecek takım seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Sonuç: İspanya - Belçika Maçı Ne Zaman?

İspanya ile Belçika, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde 10 Temmuz 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanan takım, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme hakkını elde edecek.

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