Mason Greenwood'dan Fenerbahçe için fedakarlık!

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile geri sayıma geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki yıldızla anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Greenwood ile anlaşmasının ardından Marsilya ile transferi tamamlamaya hazırlanıyor.
8 MİLYON EURO'DAN VAZGEÇTİ!
Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden Greenwood'un, sarı-lacivertliler için fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.
Mason Greenwood, 8 milyon euro'luk alacağından vazgeçti ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.
Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.
FENERBAHÇE - GREENWOOD TRANSFERİNİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
8 MİLYON EURO'DAN VAZGEÇTİ!
Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden Greenwood'un, sarı-lacivertliler için fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.
Mason Greenwood, 8 milyon euro'luk alacağından vazgeçti ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.
Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.
FENERBAHÇE - GREENWOOD TRANSFERİNİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ