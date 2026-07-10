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Mason Greenwood'dan Fenerbahçe için fedakarlık!

Marsilya forması giyen Mason Greenwood, 8 milyon euro'luk alacağından vazgeçti ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 12:24
Haber: Trtspor, Fotoğraf: Imago
Mason Greenwood'dan Fenerbahçe için fedakarlık!
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Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile geri sayıma geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki yıldızla anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Greenwood ile anlaşmasının ardından Marsilya ile transferi tamamlamaya hazırlanıyor.

8 MİLYON EURO'DAN VAZGEÇTİ!

Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden Greenwood'un, sarı-lacivertliler için fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.

Mason Greenwood, 8 milyon euro'luk alacağından vazgeçti ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.

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