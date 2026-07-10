10 Temmuz
İspanya-Belçika
22:00
10 Temmuz
Dundalk -Drogheda Utd
21:45
10 Temmuz
Wolfsberger AC-Metalist Kharkiv
11:30
10 Temmuz
Ried-Başakşehir
16:00
10 Temmuz
FC Nordsjaelland-Gornik Zabrze
18:00
10 Temmuz
Ajax-AEK Larnaca
19:00

Manisa Basket'ten ayrılan Smith'in yeni durağı Gaziantep

Gaziantep Basketbol, geçen sezon Manisa Basket forması giyen ABD'li oyun kurucu Scoochie Smith'i kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 13:05
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa Basket'ten ayrılan Smith'in yeni durağı Gaziantep
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Glint Manisa Basket'ten ayrılan ABD'li guard Scoochie Smith yeni sezon öncesi Türkiye Basketbol Ligi'nde iddialı bir kadro kuran Gaziantep Basketbol'a transfer oldu. 32 yaşında, 1.88 boyundaki oyun kurucu geçen sezon KK Vojvodina'dan geldiği Manisa Basket'te 30 maçta 11.6 sayı, 2.8 ribaund, 6.1 asist ortalaması yakalamıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla  

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.