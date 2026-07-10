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Recep Uçar'dan transfer açıklaması

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hakkında konuştu. Uçar, kadronun büyük bölümünü koruduklarını belirterek 3-4 takviye daha yapmak istediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 12:39 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 12:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Recep Uçar'dan transfer açıklaması
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürerken transfer çalışmaları da devam ediyor.

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Recep Uçar, Palandöken kampında yaptığı açıklamada kadro planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KADRO BÜYÜK ORANDA KORUNDU

Recep Uçar, geçen sezondan kalan kadronun önemli bölümünü muhafaza ettiklerini söyledi.

Uçar, "Biz geçen seneye baktığımız zaman kadro anlamında yüzde 80'ini muhafaza eden bir takımız. Bu bence bütün transferlerin ötesinde önemli bir konu. Yani mevcut kadroda istikrarımızı büyük oranda koruyabilmek bence belki yaptığımız en önemli transfer, en önemli iş." ifadelerini kullandı.

3-4 TRANSFER DAHA İSTİYOR

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Uçar, birkaç bölgeye takviye yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Recep Uçar, "Birkaç hücum hattına, bir tane alternatif sol bek belki bir Türk oyuncu alabiliriz. Yani 3-4 transfer daha yapıp transferi sonlandırmak istiyoruz." dedi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Uçar, kulübe katkı sağlayacak doğru oyuncuları kadroya katmak istediklerini vurguladı.

Deneyimli teknik adam, "İnşallah arzu ettiğimiz sonuçları alırız, bu noktada çalışıyoruz. İnşallah en doğru şekilde kulübümüze katkı sağlayacak arkadaşları da aramıza katarak yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

TARAFTARA KEYİF VEREN OYUN HEDEFİ

Recep Uçar, transfer sürecinde temel hedeflerinin takımı geliştirmek olduğunu belirtti.

Çaykur Rizespor'un yeni sezonda taraftarına keyif veren bir futbol sergilemek istediğini ifade eden Uçar, her zaman en iyisini yapmayı amaçladıklarını söyledi.

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