Recep Uçar'dan transfer açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürerken transfer çalışmaları da devam ediyor.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Recep Uçar, Palandöken kampında yaptığı açıklamada kadro planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
KADRO BÜYÜK ORANDA KORUNDU
Recep Uçar, geçen sezondan kalan kadronun önemli bölümünü muhafaza ettiklerini söyledi.
Uçar, "Biz geçen seneye baktığımız zaman kadro anlamında yüzde 80'ini muhafaza eden bir takımız. Bu bence bütün transferlerin ötesinde önemli bir konu. Yani mevcut kadroda istikrarımızı büyük oranda koruyabilmek bence belki yaptığımız en önemli transfer, en önemli iş." ifadelerini kullandı.
3-4 TRANSFER DAHA İSTİYOR
Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Uçar, birkaç bölgeye takviye yapmayı planladıklarını dile getirdi.
Recep Uçar, "Birkaç hücum hattına, bir tane alternatif sol bek belki bir Türk oyuncu alabiliriz. Yani 3-4 transfer daha yapıp transferi sonlandırmak istiyoruz." dedi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Uçar, kulübe katkı sağlayacak doğru oyuncuları kadroya katmak istediklerini vurguladı.
Deneyimli teknik adam, "İnşallah arzu ettiğimiz sonuçları alırız, bu noktada çalışıyoruz. İnşallah en doğru şekilde kulübümüze katkı sağlayacak arkadaşları da aramıza katarak yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.
TARAFTARA KEYİF VEREN OYUN HEDEFİ
Recep Uçar, transfer sürecinde temel hedeflerinin takımı geliştirmek olduğunu belirtti.
Çaykur Rizespor'un yeni sezonda taraftarına keyif veren bir futbol sergilemek istediğini ifade eden Uçar, her zaman en iyisini yapmayı amaçladıklarını söyledi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Recep Uçar, Palandöken kampında yaptığı açıklamada kadro planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
KADRO BÜYÜK ORANDA KORUNDU
Recep Uçar, geçen sezondan kalan kadronun önemli bölümünü muhafaza ettiklerini söyledi.
Uçar, "Biz geçen seneye baktığımız zaman kadro anlamında yüzde 80'ini muhafaza eden bir takımız. Bu bence bütün transferlerin ötesinde önemli bir konu. Yani mevcut kadroda istikrarımızı büyük oranda koruyabilmek bence belki yaptığımız en önemli transfer, en önemli iş." ifadelerini kullandı.
3-4 TRANSFER DAHA İSTİYOR
Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Uçar, birkaç bölgeye takviye yapmayı planladıklarını dile getirdi.
Recep Uçar, "Birkaç hücum hattına, bir tane alternatif sol bek belki bir Türk oyuncu alabiliriz. Yani 3-4 transfer daha yapıp transferi sonlandırmak istiyoruz." dedi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Uçar, kulübe katkı sağlayacak doğru oyuncuları kadroya katmak istediklerini vurguladı.
Deneyimli teknik adam, "İnşallah arzu ettiğimiz sonuçları alırız, bu noktada çalışıyoruz. İnşallah en doğru şekilde kulübümüze katkı sağlayacak arkadaşları da aramıza katarak yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.
TARAFTARA KEYİF VEREN OYUN HEDEFİ
Recep Uçar, transfer sürecinde temel hedeflerinin takımı geliştirmek olduğunu belirtti.
Çaykur Rizespor'un yeni sezonda taraftarına keyif veren bir futbol sergilemek istediğini ifade eden Uçar, her zaman en iyisini yapmayı amaçladıklarını söyledi.