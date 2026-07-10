10 Temmuz
İspanya-Belçika
22:00
10 Temmuz
Dundalk -Drogheda Utd
21:45
10 Temmuz
Wolfsberger AC-Metalist Kharkiv
11:30
10 Temmuz
Ried-Başakşehir
16:00
10 Temmuz
FC Nordsjaelland-Gornik Zabrze
18:00
10 Temmuz
Ajax-AEK Larnaca
19:00

Jhon Duran'dan dikkat çeken paylaşım!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Jhon Duran, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 11:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Jhon Duran'dan dikkat çeken paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Jhon Duran'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kolombiya golcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Duran, paylaşımında, "Birine zarar veren, yanlış anlatılmış herhangi bir hikaye, bir gün Tanrı tarafından açıklığa kavuşturulacaktır. O yüzden hiçbir şeyi kanıtlamaya çalışmaya gerek yok." ifadelerini yazdı.

Bonservisi Al-Nassr'da olan 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Fenerbahçe ve Zenit'te kiralık olarak geçirdi. Duran, geçen sezon toplamda 30 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.