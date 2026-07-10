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Muğlaspor 6 yerli transferi açıkladı

Muğlaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürerek 6 futbolcuyu daha kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 11:13
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor 6 yerli transferi açıkladı
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1'inci Lig'in yeni ekibi Muğlaspor transferde anlaşmaya varıp takımla antrenmana çıkardığı 6 futbolcunun daha imzasını açıkladı.

Daha önce sol kanat Driton Camaj, ön libero Jurgen Çelhaka, 10 numara Daniel Avramovski, sol kanat Ozan Sol ve orta saha Baran Ekiz'e imza attıran Muğla, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Bilal Ceylan, Alihan Kazmaz, Buluthan Bulut, Orhan Nahırcı, Oğuzhan Özleşen ve Ali Barak'ı kadrosuna kattı. Muğlaspor'un sözleşme imzaladığı 22 yaşındaki sağ bek Bilal Ceylan, kariyerinde Eskişehirspor, Beşiktaş, Bandırmaspor, Çankaya SK, Nazilli Belediyespor, Karşıyaka ve Serikspor formaları giydi. Son iki sezonda Serikspor'da 56 maça çıkan Bilal, 3 gol kaydetti. Genç oyuncu, geçen sezon 1'inci Lig'de 31 maçta görev aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Savunmaya takviye edilen 22 yaşındaki Alihan Kazmaz, daha önce Bayburt Özel İdarespor, Nevşehir Belediyespor ve Etimesgut Spor formaları giydi. Alihan, geçtiğimiz sezon Etimesgutspor'da 32 maçta oynadı. Muğlaspor, Alanyaspor forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Buluthan Bulut'u ise kiralık olarak kadrosuna kattı. Futbola Altınordu ve Göztepe altyapılarında başlayan Buluthan, Alanyaspor ve Alanya Kestelspor'da forma giydi. 26 yaşındaki ön libero Orhan Nahırcı geçen sezon Şanlıurfa'da 33 maçta oynadı. 24 yaşındaki gurbetçi orta saha Oğuzhan Özleşen, Avusturya'da yetişip geçen sezon Iğdır FK ve Sebatspor'da görev aldı. 23 yaşındaki gurbetçi sol bek Ali Barak, Altınordu ve Kastamonu'da forma giydi.

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