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Ajax-AEK Larnaca
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Galatasaray MCT Technic, Chimezie Metu transferini duyurdu!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı uzun forvet Chimezie Metu'yu transfer ettiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 22:59
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray MCT Technic, Chimezie Metu transferini duyurdu!
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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı uzun forvet Chimezie Metu'yu transfer ettiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray MCT Technic, NBA ve EuroLeague tecrübesiyle Avrupa basketbolunun önemli uzunlarından biri olan Chimezie Metu ile anlaşarak Nijeryalı milli oyuncuyu sarı kırmızılı renklerimize bağladı." ifadeleri kullanıldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Phoenix Suns ve Detroit Pistons formaları giyen 29 yaşındaki basketbolcu, Avrupa kariyerinde ise Barcelona ve Gran Canaria takımlarında mücadele etti.



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