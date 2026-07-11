Fenerbahçe'de Marcus Rashford iddiası

Uzun süredir peşinde olduğu Mason Greenwood'u kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin, transferde gaza bastığı ve bir yıldız futbolcuyu daha gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı lacivertlilerin, Manchester United'ın sol kanat oyuncusu Marcus Rashford ile ilgilendiği belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Rashford için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sundu.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNE SICAK BAKIYOR
Haberde, geçen sezon Barcelona'ya kiralık olarak gönderdiği futbolcusunu bu sezon da kadrosunda düşünmeyen İngiliz kulübünün, sarı lacivertlilerden gelen teklife sıcak baktığı kaydedildi.
27 yaşındaki futbolcunun ise menajeri aracılığıyla gelen transfer önerilerini değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Rashford için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sundu.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNE SICAK BAKIYOR
Haberde, geçen sezon Barcelona'ya kiralık olarak gönderdiği futbolcusunu bu sezon da kadrosunda düşünmeyen İngiliz kulübünün, sarı lacivertlilerden gelen teklife sıcak baktığı kaydedildi.
27 yaşındaki futbolcunun ise menajeri aracılığıyla gelen transfer önerilerini değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.