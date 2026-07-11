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Fenerbahçe'de Marcus Rashford iddiası

Fenerbahçe'nin, Manchester United'ın yıldız kanat oyuncusu Marcus Rashford için de harekete geçtiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 11:24
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Marcus Rashford iddiası
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Uzun süredir peşinde olduğu Mason Greenwood'u kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin, transferde gaza bastığı ve bir yıldız futbolcuyu daha gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı lacivertlilerin, Manchester United'ın sol kanat oyuncusu Marcus Rashford ile ilgilendiği belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Rashford için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sundu.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNE SICAK BAKIYOR

Haberde, geçen sezon Barcelona'ya kiralık olarak gönderdiği futbolcusunu bu sezon da kadrosunda düşünmeyen İngiliz kulübünün, sarı lacivertlilerden gelen teklife sıcak baktığı kaydedildi.

27 yaşındaki futbolcunun ise menajeri aracılığıyla gelen transfer önerilerini değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.

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