Galatasaray'da iki genç hedefi: Diao ve Bonny!

Galatasaray, hücum hattı için rotasını Serie A'ya çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, Como forması giyen 20 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Assane Diao için girişimlere başladı.
Yönetimin forvet listesinde ise Inter'in genç golcüsü Ange-Yoan Bonny (22) yer alıyor.
İtalya'daki temasların önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSLARI
Como'da geride kalan sezonda 20 maçta süre bulan Assane Diao, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Inter'de geçen sezon 48 maçta süre bulan Ange-Yoan Bonny, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.
Yönetimin forvet listesinde ise Inter'in genç golcüsü Ange-Yoan Bonny (22) yer alıyor.
İtalya'daki temasların önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSLARI
Como'da geride kalan sezonda 20 maçta süre bulan Assane Diao, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Inter'de geçen sezon 48 maçta süre bulan Ange-Yoan Bonny, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.