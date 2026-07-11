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Galatasaray'da iki genç hedefi: Diao ve Bonny!

Galatasaray, Como'dan Assane Diao ve Inter'den Ange-Yoan Bonny ile ilgileniyor. İşte ayrıntılar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 10:00 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2026 10:29
Galatasaray'da iki genç hedefi: Diao ve Bonny!
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Galatasaray, hücum hattı için rotasını Serie A'ya çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, Como forması giyen 20 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Assane Diao için girişimlere başladı.

Yönetimin forvet listesinde ise Inter'in genç golcüsü Ange-Yoan Bonny (22) yer alıyor.

İtalya'daki temasların önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSLARI

Como'da geride kalan sezonda 20 maçta süre bulan Assane Diao, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Inter'de geçen sezon 48 maçta süre bulan Ange-Yoan Bonny, 7 gol attı ve 9 asist yaptı. 

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