Galatasaray'da Jhon Duran transferi askıya alındı!

Jhon Duran transferinde Galatasaray cephesinde bekleyiş başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Kolombiyalı golcüyle yıllık 4+1 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlarken, Al Nassr'ın zorunlu satın alma opsiyonunda ısrar etmesi görüşmeleri çıkmaza soktu.
ŞİMDİLİK ASKIYA ALINDI
Sözcü'nün haberine göre, yönetim, şartların değişmesini beklerken transfer şimdilik askıya alındı.
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Öte yandan Kolombiya golcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Duran, paylaşımında, "Birine zarar veren, yanlış anlatılmış herhangi bir hikaye, bir gün Tanrı tarafından açıklığa kavuşturulacaktır. O yüzden hiçbir şeyi kanıtlamaya çalışmaya gerek yok." ifadelerini yazdı.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
Bonservisi Al-Nassr'da olan 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Fenerbahçe ve Zenit'te kiralık olarak geçirdi. Duran, geçen sezon toplamda 30 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
ŞİMDİLİK ASKIYA ALINDI
Sözcü'nün haberine göre, yönetim, şartların değişmesini beklerken transfer şimdilik askıya alındı.
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Öte yandan Kolombiya golcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Duran, paylaşımında, "Birine zarar veren, yanlış anlatılmış herhangi bir hikaye, bir gün Tanrı tarafından açıklığa kavuşturulacaktır. O yüzden hiçbir şeyi kanıtlamaya çalışmaya gerek yok." ifadelerini yazdı.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
Bonservisi Al-Nassr'da olan 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Fenerbahçe ve Zenit'te kiralık olarak geçirdi. Duran, geçen sezon toplamda 30 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.