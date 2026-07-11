Fenerbahçe'de büyük revizyon: Üç isim dışında herkes satışta

Şampiyonluk hedefiyle göreve gelen Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi radikal bir karar aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Seçim sürecinde takıma 4-5 takviye planlayan yeni yönetim, yapılan çalışmaların ve teknik heyetin raporunun ardından toplu temizlik için kolları sıvadı.
3 İSİM İÇİN KARAR KESİN
Fenerbahçe'de alınan son karara göre Milan Skriniar, Matteo Guendouzi ve Marco Asensio kesinlikle takımda tutulacak.
Yeni transferlerin gönderilmesi zaten söz konusu değil. Bunun dışında başta yabancılar olmak üzere değerini bulan her oyuncunun satışı için gelen teklifler değerlendirilecek.
İSMAİL YÜKSEK'E ÖZEL PLAN
Yerlilerde ise İsmail Yüksek koruma altında görünse de astronomik bir rakama o da gidebilir.
Yönetim, özellikle Anderson Talisca ve N'Golo Kante gibi hem alternatifi olan hem de maliyeti yüksek isimlerle yolları ayırmayı planlıyor.
SATIŞ LİSTESİ KABARIK
Planlamada yer almayan Dominik Livakovic, Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Anthony Musaba, Omar Fayed, Fall, Ognjen Mimovic'in yanı sıra, Dorgeles Nene, Sidiki Cherif, Fred, Nelson Semedo, Archie Brown ve Ederson'a alıcı bekleniyor.
HEDEF: LİMİT, MAAŞ VE KONTENJAN YÜKÜ
An itibarıyla 23'ü yabancı 44 kişilik kadrosu olan Fenerbahçe, bu temizlikle hem kurala uymayı hem limit açmayı hem de sırtındaki aşırı mali yükten kurtulmayı hedefliyor.
3 İSİM İÇİN KARAR KESİN
Fenerbahçe'de alınan son karara göre Milan Skriniar, Matteo Guendouzi ve Marco Asensio kesinlikle takımda tutulacak.
Yeni transferlerin gönderilmesi zaten söz konusu değil. Bunun dışında başta yabancılar olmak üzere değerini bulan her oyuncunun satışı için gelen teklifler değerlendirilecek.
İSMAİL YÜKSEK'E ÖZEL PLAN
Yerlilerde ise İsmail Yüksek koruma altında görünse de astronomik bir rakama o da gidebilir.
Yönetim, özellikle Anderson Talisca ve N'Golo Kante gibi hem alternatifi olan hem de maliyeti yüksek isimlerle yolları ayırmayı planlıyor.
SATIŞ LİSTESİ KABARIK
Planlamada yer almayan Dominik Livakovic, Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Anthony Musaba, Omar Fayed, Fall, Ognjen Mimovic'in yanı sıra, Dorgeles Nene, Sidiki Cherif, Fred, Nelson Semedo, Archie Brown ve Ederson'a alıcı bekleniyor.
HEDEF: LİMİT, MAAŞ VE KONTENJAN YÜKÜ
An itibarıyla 23'ü yabancı 44 kişilik kadrosu olan Fenerbahçe, bu temizlikle hem kurala uymayı hem limit açmayı hem de sırtındaki aşırı mali yükten kurtulmayı hedefliyor.