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Fenerbahçe, ikinci prova için Pogon Szczecin karşısında

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Pogon Szczecin ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 09:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, ikinci prova için Pogon Szczecin karşısında
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hofmann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak. Karşılaşma TV 100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında ev sahibi ülke temsilcisi Admira Wacker'i 5-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler, buradaki son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Salı günü Avusturya ekibi LASK ile karşılaşacak.

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