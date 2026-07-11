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Galatasaray'da bütçe Can Uzun'a

Lesley Ugochukwu transferi için Burnley ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağlayan Galatasaray, orta saha transferinde bütçeyi Can Uzun'a ayıracak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 10:19
Haber: Takvim
Galatasaray'da bütçe Can Uzun'a
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın orta saha transferine ciddi bir bütçe ayırdığı belirtiliyordu. Ancak yönetim bu mevki için Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılıların, Lesley Ugochukwu için Burnley ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BÜTÇE CAN UZUN'A

Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılı kurmayların elinde kalan bütçeyi Can Uzun'un transferinde kullanma kararı aldığı belirtiliyor.

Yönetimin ilerleyen günlerde milli futbolcu için Eintracht Frankfurt'a bonuslarla birlikte 40 milyon euro teklif edeceği de gelen haberler arasında yer aldı.

20 yaşındaki 10 numara ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayan Galatasaray'ın yıldız futbolcunun transferi için ısrarcı olduğu belirtiliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 28 maçta süre alan Can Uzun söz konusu karşılaşmalarda 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Can'ın kontratı 2029 yılında sona erecek.

GALATASARAY ACELE ETMEK İSTİYOR

Galatasaray, İtalya'dan Milan ve Napoli'nin ardından Roma'nın da Can Uzun için devreye girmesinin ardından bu transferi acil olarak çözüme kavuşturmak istiyor.  

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