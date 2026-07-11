Galatasaray'da Lesley Ugochukwu imzaya kaldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 22 yaşındaki Fransız ön liberoyu ikna ettikten sonra Burnley Kulübü ile masaya oturan sarı kırmızılılar önemli yol katetti.
28,5 MİLYON EURO İSTEDİLER
Premier Lig'den düşen Burnley'nin sahibi Amerikalı şirketin yöneticisi Alan Pace ile telekonferans yöntemi ile görüşen Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, oyununun bonservisi konusunda pazarlıklara başladı. İngiliz kulübü Lesley için ilk etapta Chelsea'ye ödedikleri 28,5 milyon euro'yu talep etti.
ŞARTLAR KABUL EDİLDİ
Galatasaray ise satın alma opsiyonlu kiralama formülünü gündeme getirdi. Lesley için 5,5 milyon pound (6,4 milyon euro) daha ödemesi olan İngiliz kulübü bu rakamı kiralama bedeli olarak istedi. Galatasaray bu şarta 'evet' derken 5,5 milyon pound kiralama artı 20 milyon pound da (23,4 milyon euro) satın alma opsiyonu teklifinde bulundu. Her iki taraf da şartları kabul etti.
OPSİYON ŞARTI
Lesley'nin opsiyon maddesi 20-25 maçta forma giymesi durumunda otomatik olarak devreye girecek. Okan Buruk'un çok istediği oyuncunun kısa süre içinde imza atması bekleniyor.
Burnley'de geçen sezon 38 maçta süre bulan Lesley Ugochukwu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
28,5 MİLYON EURO İSTEDİLER
Premier Lig'den düşen Burnley'nin sahibi Amerikalı şirketin yöneticisi Alan Pace ile telekonferans yöntemi ile görüşen Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, oyununun bonservisi konusunda pazarlıklara başladı. İngiliz kulübü Lesley için ilk etapta Chelsea'ye ödedikleri 28,5 milyon euro'yu talep etti.
ŞARTLAR KABUL EDİLDİ
Galatasaray ise satın alma opsiyonlu kiralama formülünü gündeme getirdi. Lesley için 5,5 milyon pound (6,4 milyon euro) daha ödemesi olan İngiliz kulübü bu rakamı kiralama bedeli olarak istedi. Galatasaray bu şarta 'evet' derken 5,5 milyon pound kiralama artı 20 milyon pound da (23,4 milyon euro) satın alma opsiyonu teklifinde bulundu. Her iki taraf da şartları kabul etti.
OPSİYON ŞARTI
Lesley'nin opsiyon maddesi 20-25 maçta forma giymesi durumunda otomatik olarak devreye girecek. Okan Buruk'un çok istediği oyuncunun kısa süre içinde imza atması bekleniyor.
Burnley'de geçen sezon 38 maçta süre bulan Lesley Ugochukwu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.