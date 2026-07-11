12 Temmuz
Norveç-İngiltere
00:00
12 Temmuz
Arjantin-İsviçre
04:00
11 Temmuz
Fredrikstad-Lillestroem
15:00
11 Temmuz
Aalesund-Molde
17:00
11 Temmuz
Tromsoe-Vaalerenga
19:00
11 Temmuz
Lyon-St. Gallen
4-2DA
11 Temmuz
Anderlecht-NEC Nijmegen
1-237'
11 Temmuz
Nancy-Troyes
0-111'

Galatasaray'da Lesley Ugochukwu imzaya kaldı

Galatasaray, Burnley'den orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu transferinde son aşamaya geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 09:32
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Lesley Ugochukwu imzaya kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 22 yaşındaki Fransız ön liberoyu ikna ettikten sonra Burnley Kulübü ile masaya oturan sarı kırmızılılar önemli yol katetti.

28,5 MİLYON EURO İSTEDİLER

Premier Lig'den düşen Burnley'nin sahibi Amerikalı şirketin yöneticisi Alan Pace ile telekonferans yöntemi ile görüşen Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, oyununun bonservisi konusunda pazarlıklara başladı. İngiliz kulübü Lesley için ilk etapta Chelsea'ye ödedikleri 28,5 milyon euro'yu talep etti.

ŞARTLAR KABUL EDİLDİ

Galatasaray ise satın alma opsiyonlu kiralama formülünü gündeme getirdi. Lesley için 5,5 milyon pound (6,4 milyon euro) daha ödemesi olan İngiliz kulübü bu rakamı kiralama bedeli olarak istedi. Galatasaray bu şarta 'evet' derken 5,5 milyon pound kiralama artı 20 milyon pound da (23,4 milyon euro) satın alma opsiyonu teklifinde bulundu. Her iki taraf da şartları kabul etti.

OPSİYON ŞARTI

Lesley'nin opsiyon maddesi 20-25 maçta forma giymesi durumunda otomatik olarak devreye girecek. Okan Buruk'un çok istediği oyuncunun kısa süre içinde imza atması bekleniyor.

Burnley'de geçen sezon 38 maçta süre bulan Lesley Ugochukwu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.