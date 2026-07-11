Filenin Sultanları'nın rakibi Japonya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Japonya ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye ile Japonya arasındaki karşılaşma saat 13.20'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ve S Sport'tan yayınlanacak.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Polonya'yı 3-1 yendi ve ABD'ye 3-2 ile kaybetti.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Polonya'yı 3-1 yendi ve ABD'ye 3-2 ile kaybetti.