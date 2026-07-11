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Filenin Sultanları'nın rakibi Japonya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nde Japonya ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 09:04
Haber: Sporx.com
Filenin Sultanları'nın rakibi Japonya
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Japonya ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye ile Japonya arasındaki karşılaşma saat 13.20'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ve S Sport'tan yayınlanacak.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Polonya'yı 3-1 yendi ve ABD'ye 3-2 ile kaybetti.

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