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Fenerbahçe'de kalıyor mu? Kerem Aktürkoğlu kararını verdi!

Fenerbahçe, kadroya eklenecek isimler için yoğun çaba harcarken, talipleri olan Kerem Aktürkoğlu da geleceği için kararını verdi. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 10:23
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de kalıyor mu? Kerem Aktürkoğlu kararını verdi!
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Trendyol Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe bir yandan transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İSMAİL KARTAL LİSTEYİ VERDİ

Teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertlilere müjdeli bir haber geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN KARAR

Fanatik'in haberine göre Kerem Aktürkoğlu, kendisine teklif gelse dahi Fenerbahçe'den ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor. Milli futbolcu, yakında baba olacak ve İstanbul'daki düzenini korumayı amaçlıyor.

İSMAİL KARTAL İLE İLİŞKİSİ İYİ

Edinilen bilgilerde İsmail Kartal'ın da Kerem ile oldukça iyi bir ilişkisi olduğunu bildiriyor. Kerem de İsmail hocanın oyun felsefesinde skorer kimliğini sahaya yansıtacağından emin olduğu belirtildi.

TALİPLERİ VARDI

Suudi Arabistan'dan, 27 yaşındaki oyuncu için teklifler olsa da Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de kalma kararı aldı.

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