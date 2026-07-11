12 Temmuz
Norveç-İngiltere
00:00
12 Temmuz
Arjantin-İsviçre
04:00
11 Temmuz
Fredrikstad-Lillestroem
15:00
11 Temmuz
Aalesund-Molde
17:00
11 Temmuz
Tromsoe-Vaalerenga
19:00
11 Temmuz
Lyon-St. Gallen
4-2DA
11 Temmuz
Anderlecht-NEC Nijmegen
1-234'
11 Temmuz
Nancy-Troyes
0-18'

Beşiktaş'tan Jens Hjerto-Dahl hamlesi!

Kadrosunu güçlendirmek için çaba harcayan Beşiktaş, orta sahaya Norveç'in Tromsö takımından Jens Hjerto-Dahl'ı getirmek için harekete geçti. 20 yaşındaki futbolcu için ilk temaslar kuruldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 10:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Jens Hjerto-Dahl hamlesi!
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Transfer çalışmalarına devam eden ve kadrosunu takviye etmek isteyen Beşiktaş, orta sahada rotasyonu güçlendirmeyi sürdürecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların transferdeki yeni hedefi 20 yaşındaki yıldız Jens Hjerto-Dahl oldu. Norveçli orta saha için kulübü Tromsö ile iletişime geçildi.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Norveç ekibiyle kontratı Haziran 2029'a kadar devam eden ve piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Dahl için çalışmalar başladı.

SPORTING LIZBON VE BENFICA DA TAKİP EDİYOR

Norveç U21 Milli Takımı'nın da en önemli isimlerinden olan genç futbolcuyu Portekiz ekipleri Sporting Lizbon ve Benfica da takip ediyor.

TROMSÖ'DE 100 MAÇ

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen futboluyla dikkat çeken Jens Hjerto-Dahl, Tromsö'de şimdiden 100 maça ulaştı. 17 gol ve 11 asist katkısı da yapan genç yıldız, orta sahada 6 ve 8 numarada forma giyebiliyor.

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