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İdolü Pogba, lakabı Vieira: Lesley Ugochukwu

Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Lesley Ugochukwu, yakın mercek altına alındı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 11:24
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
İdolü Pogba, lakabı Vieira: Lesley Ugochukwu
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Galatasaray, ilk transferini Lesley Ugochukwu ile yapmaya hazırlanıyor. 1.90'lık orta saha Burnley'den zorunlu satın alma opsiyonuyla kadroya katılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İşte Lesley Ugochukwu'nun öne çıkan özellikleri:

RENNES'DE YETİŞTİ

Desire Doue, Ousmane Dembele, Mathys Tel ve Eduardo Camavinga gibi dünya yıldızlarının yanı sıra Galatasaray'ın eski oyuncusu Sacha Boey'in yetiştiği Fransa'nın altyapı cenneti Rennes'den çıktı.

ROL MODELİ POGBA

Rol model olarak Paul Pogba'yı örnek alan genç yetenek, 'Benim profilim ona çok benziyor' diyerek hayranlığını dile getirmişti.

LAKABI VIERIRA

1.90'lık fiziği ve oyun anlayışıyla akademi antrenörleri tarafından 'Patrick Vieira' lakabıyla çağırıldı.

Rennes'in ardından 2023'te Chelsea'ye 27 milyon Euro'ya giderken ertesi sene Southampton'a kiralandı. Geçen dönem ise 28.7 milyon Euro'ya Burnley'in yolunu tuttu.

Burnley ile 35 maça çıkan ve 27'sinde ilk 11 başlayan Ugochukwu, 90 dakika başına kat ettiği 9.9 km mesafe, 13.8 depar sayısı ve 34.9 km/s maksimum hızıyla fiziksel kalitesini Premier Lig'e yansıttı.

Maç başına 33 gibi ortalamayla topla buluşurken, yüzde 83 genel pas isabeti, kendi yarı sahasında yüzde 89, rakip yarı sahada ise yüzde 79 isabet değerleri tutturdu.

134 GÜN FORMA GİYEMEDİ

2023/2024'te uyluk sakatlığı nedeniyle 134 gün sahalardan uzak kalması kariyerinin en büyük problemi.  

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