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PSG, Ferran Torres ile anlaştı!

Paris Saint-Germain, Barcelona'dan Ferran Torres ile prensip anlaşmasına vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 14:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
PSG, Ferran Torres ile anlaştı!
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Paris Saint-Germain, Barcelona'dan Ferran Torres'i kadrosuna katmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız ekibi, Ferran Torres ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe aldı ve 26 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı.

Sky'da yer alan habere göre, PSG, Dünya Kupası'nın ardından Ferran Torres için Barcelona ile de görüşecek.

Ferran Torres'in, Barcelona ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek ve 26 yaşındaki futbolcu ile sözleşme uzatılması beklenmiyor.

Barcelona'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Ferran Torres, 21 gol attı ve 3 asist yaptı.

 

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