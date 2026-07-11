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Zaniolo için kriz devam ediyor!

Udinese ile maaş konusunda anlaşamayan Nicolo Zaniolo, yeni sezon öncesi ilk antrenmana çıkmadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 14:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Zaniolo için kriz devam ediyor!
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Udinese'de Nicolo Zaniolo ile ilgili maaş krizi devam ediyor.

KABUL ETMEDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan basınında yer alan habere göre, Udinese, Galatasaray'dan bonservisini aldığı İtalyan oyuncuya 1.5 milyon euro maaş ve 300 bin euro bonus önerdi. Zaniolo, Udinese'nin bu maaş teklifini kabul etmedi.

İDMANA ÇIKMADI

İtalyan ekibi Udinese, Avusturya'da gerçekleştireceği kamp öncesi Udine'de sezonun ilk antrenmanını yaptı. Kulüple anlaşmayan Zaniolo, bu antrenmanda yer almadı.

DURUMU TAKİP EDİLİYOR

Milan, Napoli, Lazio ve Juventus gibi takımlar, Udinese'de Zaniolo'nun durumunu yakından takip ediyor.

Galatasaray da sonraki satıştan pay maddesi nedeniyle Zaniolo'nun durumunu yakından izliyor.

UDINESE'DE NE YAPTI?

Udinese'de geçen sezon 34 maçta süre bulan 27 yaşındaki Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

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