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Filenin Sultanları'ndan harika galibiyet!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Japonya'yı 3-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 15:22 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2026 15:53
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Filenin Sultanları'ndan harika galibiyet!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü etabındaki üçüncü maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli takım, Japonya'nın Osaka kentinde oynanan maçta, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, mücadeleyi 22-25, 25-22, 22-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kazandı.

Bu sonuçla ay-yıldızlılar, turnuvadaki 11. maçında 8. galibiyetini alırken 3. yenilgisini yaşadı ve 4. sıraya yükseldi. Puan tablosunun zirvesindeki ABD'nin ise 11. müsabakada 9. galibiyeti bulunuyor. Böylece A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenecek VNL Finalleri'ne katılmayı garantiledi.

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde oynanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'nin üçüncü etabındaki son maçında yarın TSİ 09.30'da Tayland ile karşılaşacak.

Salon: Asue Arena

Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Japonya: Seki, Ishikawa, Yamada, Wada, Sato, Shimamura (Kojima, Shigihara, Fukudome, Kitamado, Iwasawa, Sakae)

Türkiye: Hande Baladın, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Jack-Kısal, Elif Şahin (Gizem Örge, Saliha Şahin, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Defne Başyolcu, Yaprak Erkek)

Setler: 22-25, 25-22, 22-25, 22-25

Süre: 107 dakika

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