Bandırmaspor, Lucas Lima'yı transfer etti!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Brezilyalı sol bek Lucas Lima ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, geçen sezon Boluspor forması giyen Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı kadrosuna kattı.
35 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in de formasını giymişti.
35 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in de formasını giymişti.