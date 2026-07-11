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Bandırmaspor, Lucas Lima'yı transfer etti!

Bandırmaspor, Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı transfer ettiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 15:44
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bandırmaspor, Lucas Lima'yı transfer etti!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Brezilyalı sol bek Lucas Lima ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, geçen sezon Boluspor forması giyen Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı kadrosuna kattı.

35 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in de formasını giymişti.

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