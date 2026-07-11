Lesley Ugochukwu transferinde Osimhen etkisi!

Galatasaray, Burnley'den orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki futbolcu ve kulübü Burnley ile anlaşma sağladı. Galatasaray, Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak.
OSIMHEN ETKİSİ
Lesley Ugochukwu transferinde Osimhen'in de etkili olduğu ortaya çıktı.
Victor Osimhen, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Lesley Ugochukwu ile görüşerek 22 yaşındaki oyuncuyu transfere ikna etti.
Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcunun transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Burnley'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Lesley Ugochukwu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
OSIMHEN ETKİSİ
Lesley Ugochukwu transferinde Osimhen'in de etkili olduğu ortaya çıktı.
Victor Osimhen, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Lesley Ugochukwu ile görüşerek 22 yaşındaki oyuncuyu transfere ikna etti.
Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcunun transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Burnley'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Lesley Ugochukwu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.