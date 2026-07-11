12 Temmuz
Norveç-İngiltere
00:00
12 Temmuz
Arjantin-İsviçre
04:00
11 Temmuz
Fredrikstad-Lillestroem
0-2
11 Temmuz
Aalesund-Molde
1-245'
11 Temmuz
Tromsoe-Vaalerenga
19:00
11 Temmuz
Lyon-St. Gallen
6-3
11 Temmuz
Anderlecht-NEC Nijmegen
3-2
11 Temmuz
Nancy-Troyes
1-3

Lesley Ugochukwu transferinde Osimhen etkisi!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Lesley Ugochukwu transferinde etkili oldu. Osimhen, 22 yaşındaki futbolcuyu ikna etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 16:00
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Lesley Ugochukwu transferinde Osimhen etkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, Burnley'den orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki futbolcu ve kulübü Burnley ile anlaşma sağladı. Galatasaray, Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak.

OSIMHEN ETKİSİ

Lesley Ugochukwu transferinde Osimhen'in de etkili olduğu ortaya çıktı.

Victor Osimhen, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Lesley Ugochukwu ile görüşerek 22 yaşındaki oyuncuyu transfere ikna etti.

Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcunun transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Burnley'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Lesley Ugochukwu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.