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Fenerbahçe'ye Mateta önerisi

Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe, Fransız golcü için henüz resmi bir teklif yapmadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 15:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye Mateta önerisi
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Borussia Dortmund forması giyen ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Serhou Guirassy, kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek istiyor.

Fenerbahçe, Guirassy'nin bu düşüncesinin ardından Aston Villa'dan Ollie Watkins ve Atletico Madrid'den Alexander Sörloth gibi isimleri değerlendiriyor.

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

Yeni bir golcü arayan Fenerbahçe'de gündeme yeni bir isim geldi. A Spor'da yer alan habere göre, Crystal Palace forması giyen Fransız golcü Jean-Philippe Mateta, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. 29 yaşındaki Mateta, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

RESMİ ADIM ATILMADI

Listesindeki golcü adaylarını değerlendiren Fenerbahçe, Mateta için adım atmadı ve golcü futbolcu için henüz resmi bir teklifte bulunmadı.

SEZON PERFORMANSI

Crystal Palace forması altında geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan Mateta, 16 gol attı ve 3 asist yaptı.

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