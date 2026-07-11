Fenerbahçe'ye Mateta önerisi

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ardından bir santrfor takviyesi daha yapmak istiyor. Sarı-lacivertliler, yeni santrfor transferi için girişimlerine devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GOLCÜ TRANSFERİ PLANI
Borussia Dortmund forması giyen ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Serhou Guirassy, kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek istiyor.
Fenerbahçe, Guirassy'nin bu düşüncesinin ardından Aston Villa'dan Ollie Watkins ve Atletico Madrid'den Alexander Sörloth gibi isimleri değerlendiriyor.
FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ
Yeni bir golcü arayan Fenerbahçe'de gündeme yeni bir isim geldi. A Spor'da yer alan habere göre, Crystal Palace forması giyen Fransız golcü Jean-Philippe Mateta, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. 29 yaşındaki Mateta, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.
RESMİ ADIM ATILMADI
Listesindeki golcü adaylarını değerlendiren Fenerbahçe, Mateta için adım atmadı ve golcü futbolcu için henüz resmi bir teklifte bulunmadı.
SEZON PERFORMANSI
Crystal Palace forması altında geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan Mateta, 16 gol attı ve 3 asist yaptı.
Borussia Dortmund forması giyen ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Serhou Guirassy, kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek istiyor.
Fenerbahçe, Guirassy'nin bu düşüncesinin ardından Aston Villa'dan Ollie Watkins ve Atletico Madrid'den Alexander Sörloth gibi isimleri değerlendiriyor.
FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ
Yeni bir golcü arayan Fenerbahçe'de gündeme yeni bir isim geldi. A Spor'da yer alan habere göre, Crystal Palace forması giyen Fransız golcü Jean-Philippe Mateta, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. 29 yaşındaki Mateta, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.
RESMİ ADIM ATILMADI
Listesindeki golcü adaylarını değerlendiren Fenerbahçe, Mateta için adım atmadı ve golcü futbolcu için henüz resmi bir teklifte bulunmadı.
SEZON PERFORMANSI
Crystal Palace forması altında geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan Mateta, 16 gol attı ve 3 asist yaptı.