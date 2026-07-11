Galatasaray'da Victor Nelsson sürprizi!

Galatasaray, Kemerburgaz'da yaptığı antrenmanla yeni sezon öncesi çalışmalarına devam etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı, çalışmaların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı ve bu paylaşımlarda Victor Nelsson'un da yer aldığı görüldü.
Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Danimarkalı stoper, Kemerburgaz'daki çalışmalarda yer aldı.
KAMPTA YER ALACAK MI?
Kemerburgaz'da yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Galatasaray, 23 Temmuz'da Avusturya kampına başlayacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Nelsson'u Avusturya kampına götürmek istemediği haberleri gündeme gelmişti.
İTALYA'DA 38 MAÇ
Geçen sezonu Hellas Verona'da kiralık olarak geçiren Victor Nelsson, İtalyan ekibinde 38 maçta forma şansı bulmuştu.
MONZA VE SAMSUNSPOR
Nelsson için Süper Lig'den Samsunspor ve İtalya'dan Monza ilgileniyor.
Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Danimarkalı stoper, Kemerburgaz'daki çalışmalarda yer aldı.
KAMPTA YER ALACAK MI?
Kemerburgaz'da yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Galatasaray, 23 Temmuz'da Avusturya kampına başlayacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Nelsson'u Avusturya kampına götürmek istemediği haberleri gündeme gelmişti.
İTALYA'DA 38 MAÇ
Geçen sezonu Hellas Verona'da kiralık olarak geçiren Victor Nelsson, İtalyan ekibinde 38 maçta forma şansı bulmuştu.
MONZA VE SAMSUNSPOR
Nelsson için Süper Lig'den Samsunspor ve İtalya'dan Monza ilgileniyor.