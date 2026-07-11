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Galatasaray'da Victor Nelsson sürprizi!

Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Victor Nelsson, yeni sezon öncesi Kemerburgaz'da çalışmalara katıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 16:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Victor Nelsson sürprizi!
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Galatasaray, Kemerburgaz'da yaptığı antrenmanla yeni sezon öncesi çalışmalarına devam etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı, çalışmaların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı ve bu paylaşımlarda Victor Nelsson'un da yer aldığı görüldü.

Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Danimarkalı stoper, Kemerburgaz'daki çalışmalarda yer aldı.

KAMPTA YER ALACAK MI?

Kemerburgaz'da yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Galatasaray, 23 Temmuz'da Avusturya kampına başlayacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Nelsson'u Avusturya kampına götürmek istemediği haberleri gündeme gelmişti.

İTALYA'DA 38 MAÇ

Geçen sezonu Hellas Verona'da kiralık olarak geçiren Victor Nelsson, İtalyan ekibinde 38 maçta forma şansı bulmuştu.

MONZA VE SAMSUNSPOR

Nelsson için Süper Lig'den Samsunspor ve İtalya'dan Monza ilgileniyor.





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