Ali Zeki Saruhan: 'Fenerbahçe'den iki transfer istiyoruz'

Çaykur Rizespor Başkanı Ali Zeki Saruhan, Taka Gazetesi'ne transferle ilgili açıklamada bulundu.
Ali Zeki Saruhan, Fenerbahçe'den iki oyuncu transfer etmek istediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Saruhan, "Sayın Aziz Yıldırım ile göreve gelişlerimiz münasebetiyle birbirimize başarı temenni mesajlarımız oldu. Bu görüşmede kendisinden, Fenerbahçe'de kadro dışında kalacak iki oyuncu konusunda bizzat talebim oldu. O dönem 10+4 yabancı kuralının durumu ve kadroların nasıl şekilleneceği tam netleşmemişti, geçen hafta kurallar kesinleşti. Sayın Yıldırım, talep ettiğim oyuncular konusunda isim vererek bana oldukça nazik bir irade beyanında bulundu, talebimize olumlu yaklaştı." dedi.
Fenerbahçe forması giyen Anthony Musaba, Karadeniz ekibinin transfer gündeminde yer alıyor. Rizespor'un, Fenerbahçe'den transferini istediği diğer oyuncu büyük bir merak konusu oldu.
Ali Zeki Saruhan, Fenerbahçe'den iki oyuncu transfer etmek istediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Saruhan, "Sayın Aziz Yıldırım ile göreve gelişlerimiz münasebetiyle birbirimize başarı temenni mesajlarımız oldu. Bu görüşmede kendisinden, Fenerbahçe'de kadro dışında kalacak iki oyuncu konusunda bizzat talebim oldu. O dönem 10+4 yabancı kuralının durumu ve kadroların nasıl şekilleneceği tam netleşmemişti, geçen hafta kurallar kesinleşti. Sayın Yıldırım, talep ettiğim oyuncular konusunda isim vererek bana oldukça nazik bir irade beyanında bulundu, talebimize olumlu yaklaştı." dedi.
Fenerbahçe forması giyen Anthony Musaba, Karadeniz ekibinin transfer gündeminde yer alıyor. Rizespor'un, Fenerbahçe'den transferini istediği diğer oyuncu büyük bir merak konusu oldu.