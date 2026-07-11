12 Temmuz
Norveç-İngiltere
00:00
12 Temmuz
Arjantin-İsviçre
04:00
11 Temmuz
Fredrikstad-Lillestroem
0-013'
11 Temmuz
Aalesund-Molde
17:00
11 Temmuz
Tromsoe-Vaalerenga
19:00
11 Temmuz
Lyon-St. Gallen
6-3
11 Temmuz
Anderlecht-NEC Nijmegen
3-2
11 Temmuz
Nancy-Troyes
1-3

Beşiktaş'ı üzen gelişme: Dusan Vlahovic

Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Dusan Vlahovic için İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 13:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ı üzen gelişme: Dusan Vlahovic
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların uzun süredir transfer gündeminde yer alan Dusan Vlahovic hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan basınından son olarak Vlahovic transferinde Beşiktaş'ı üzecek bir iddia gündeme geldi.

Sırp golcünün Beşiktaş'ın teklifini beklemeye alarak yeniden Torino ekibi ile yakınlaşmaya başladığı öne sürüldü.

Tuttosport'un haberine göre Juventus'un ise Vlahovic ile yeniden sözleşme imzalama konusunda temkinli davrandığı ve Randal Kolo Muani'nin transfer sürecine göre hareket edeceği belirtildi.

Haberde ayrıca Vlahovic'in Juventus'a tekrar katılabilmek için ekonomik taleplerinde daha esnek olduğu da vurgulandı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.