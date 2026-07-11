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Halkbank'ta Matey Kaziyski'ye yeni sözleşme

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Matey Kaziyski ile sözleşme yeniledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 13:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Halkbank'ta Matey Kaziyski'ye yeni sözleşme
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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında tecrübeli smaçör Matey Kaziyski ile sözleşme yeniledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Halkbank Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, dünya voleybolunun önemli isimleri arasında gösterilen Bulgar smaçör Kaziyski, yeni sezonda da mavi-beyazlı formayı giymeye devam edecek.

Matey Kaziyski'nin tecrübesi ve profesyonelliğiyle takıma önemli katkılar sağlamayı sürdüreceği belirtilen açıklamada, "Kendisine Halkbank forması altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." denildi.

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