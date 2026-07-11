CANLI: Japonya - Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Japonya ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye ile Japonya arasındaki karşılaşma saat 13.20'de başladı. Mücadele TRT Spor ve S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI TAKİP: (4.SET)
JAPONYA: 14
TÜRKİYE: 18
1.Set: 22-25
2.Set: 25-22
3.Set: 22-25
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CANLI TAKİP: (4.SET)
JAPONYA: 14
TÜRKİYE: 18
1.Set: 22-25
2.Set: 25-22
3.Set: 22-25
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!