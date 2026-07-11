12 Temmuz
Norveç-İngiltere
00:00
12 Temmuz
Arjantin-İsviçre
04:00
11 Temmuz
Fredrikstad-Lillestroem
0-012'
11 Temmuz
Aalesund-Molde
17:00
11 Temmuz
Tromsoe-Vaalerenga
19:00
11 Temmuz
Lyon-St. Gallen
6-3
11 Temmuz
Anderlecht-NEC Nijmegen
3-2
11 Temmuz
Nancy-Troyes
1-3

CANLI: Japonya - Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nde Japonya ile karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 13:16 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2026 15:13
Haber: Sporx.com
CANLI: Japonya - Türkiye
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Japonya ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye ile Japonya arasındaki karşılaşma saat 13.20'de başladı. Mücadele TRT Spor ve S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI TAKİP: (4.SET)

JAPONYA: 14

TÜRKİYE: 18

1.Set: 22-25

2.Set: 25-22

3.Set: 22-25

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