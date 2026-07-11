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Manchester City, Monga'yı kadrosuna kattı

Manchester City, Leicester City'den 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jeremy Monga'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 14:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Manchester City, Monga'yı kadrosuna kattı
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Manchester City, Leicester City'den Jeremy Monga'yı kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibi, 17 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Manchester City, Jeremy Monga transferi için Leicester City'ye 11.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Leicester City'de geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Jeremy Monga, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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