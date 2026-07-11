Manchester City, Monga'yı kadrosuna kattı

Manchester City, Leicester City'den Jeremy Monga'yı kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibi, 17 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Manchester City, Jeremy Monga transferi için Leicester City'ye 11.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Leicester City'de geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Jeremy Monga, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Manchester City, Jeremy Monga transferi için Leicester City'ye 11.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Leicester City'de geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Jeremy Monga, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.