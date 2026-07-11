Beşiktaş'ta yeni hedef Fofana!

Beşiktaş, yeni sezon öncesi orta sahaya yıldız bir takviye yapmak için düğmeye bastı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni Asır'ın haberine göre, Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, AC Milan forması giyen Fransız orta saha Youssouf Fofana'yı transfer listesinin ilk sırasına yazdı.
İtalyan ekibinin kadro planlamasında gözden çıkardığı belirtilen 27 yaşındaki futbolcu için yönetimin kısa süre içinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.
Geride kalan sezonda Milan'ın en fazla süre alan isimlerinden biri olan Fofana, tüm kulvarlarda 36 karşılaşmada forma giydi. Fransız oyuncu bu süreçte takımına 2 gol ve 4 asistlik hücum katkısı verdi.
Orta sahada dinamizm ve sertlik arayan Beşiktaş'ın, Fofana transferini kısa süre içinde somut adımlarla ilerletmeyi hedeflediği öğrenildi.
İtalyan ekibinin kadro planlamasında gözden çıkardığı belirtilen 27 yaşındaki futbolcu için yönetimin kısa süre içinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.
Geride kalan sezonda Milan'ın en fazla süre alan isimlerinden biri olan Fofana, tüm kulvarlarda 36 karşılaşmada forma giydi. Fransız oyuncu bu süreçte takımına 2 gol ve 4 asistlik hücum katkısı verdi.
Orta sahada dinamizm ve sertlik arayan Beşiktaş'ın, Fofana transferini kısa süre içinde somut adımlarla ilerletmeyi hedeflediği öğrenildi.