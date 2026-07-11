Osimhen, antrenmanlara başladı!

Galatasaray, Kemerburgaz'da yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen de yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Cuma günü İstanbul'a gelen Nijeryalı golcü, cumartesi günü gerçekleştirilen idmanda takımla birlikte çalıştı.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan 27 yaşındaki golcü futbolcu, 22 gol attı ve 8 asist yaptı.
Cuma günü İstanbul'a gelen Nijeryalı golcü, cumartesi günü gerçekleştirilen idmanda takımla birlikte çalıştı.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan 27 yaşındaki golcü futbolcu, 22 gol attı ve 8 asist yaptı.