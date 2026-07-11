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Muğlaspor, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna kattı

1.Lig'in yeni ekibi Muğlaspor, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 15:47
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Muğlaspor, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 28 yaşındaki kaleci Ekrem Kılıçarslan ile resmi sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehirspor altyapısından yetişen Ekrem Kılıçarslan, kariyerinde sırasıyla Eskişehirspor, Hatayspor, Gaziantep FK, Göztepe, Ankara Keçiörengücü ve Esenler Erokspor formalarını giydi. Kariyerinde Trendyol 1. Lig'de 106 maçta görev alan Ekrem Kılıçarslan, Esenler Erokspor formasıyla 30 lig maçına çıktı. Ekrem Kılıçarslan'a yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz."

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