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Lyon-St. Gallen
6-3
11 Temmuz
Anderlecht-NEC Nijmegen
3-2
11 Temmuz
Nancy-Troyes
1-3

Lille'den Berke Özer kararı

Lille, Avrupa'nın farklı liglerinden talipleri olan Berke Özer için en az 15 milyon euro istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 15:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lille'den Berke Özer kararı
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Lille, 26 yaşındaki file bekçisi Berke Özer'in bonservisini belirledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ertan Süzgün'ün haberine göre, Berke Özer ile Fransa, İngiltere ve İtalya'dan birer takım ilgileniyor.

Başarılı file bekçisine ilginin farkında olan Lille, Berke Özer'in bonservisini en az 15 milyon euro olarak belirledi.

FENERBAHÇE'NİN PAYI VAR

Lille, Berke Özer'in satışından yüzde 20'lik payı Fenerbahçe'ye ödeyecek.

Geçen sezon transfer olduğu Lille'de 44 maçta kaleyi koruyan Berke Özer, 17 maçta kalesini gole kapattı ve kalesinde 47 gole engel olamadı.

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