Ederson için transfer gelişmesi

Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı file bekçisi Ederson ile ilgili önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ederson, sezon sonunda Juventus ve Benfica'ya önerilmişti. Benfica, Anatoliy Trubin takımdan ayrılmadıkça kaleci ihtiyaçları olmadığını bildirdi.
TRANSFER İÇİN BİLGİ ALDILAR
Juventus, Brezilyalı kaleciyle hala ilgileniyor. Ayrıca 2 kulüp daha Ederson hakkında bilgi aldı.
YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK
Ederson, yönetimle görüşecek ve oyuncunun geleceğiyle ilgili karar verilecek.
32 yaşındaki deneyimli file bekçisinin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
TRANSFER İÇİN BİLGİ ALDILAR
Juventus, Brezilyalı kaleciyle hala ilgileniyor. Ayrıca 2 kulüp daha Ederson hakkında bilgi aldı.
YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK
Ederson, yönetimle görüşecek ve oyuncunun geleceğiyle ilgili karar verilecek.
32 yaşındaki deneyimli file bekçisinin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.