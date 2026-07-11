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Ederson için transfer gelişmesi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, sezon sonunda Juventus ve Benfica'ya önerilmişti. Benfica, Anatoliy Trubin takımdan ayrılmadıkça kaleci ihtiyaçları olmadığını bildirdi. Juventus ve 2 ekip daha Ederson ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 13:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Ederson için transfer gelişmesi
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Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı file bekçisi Ederson ile ilgili önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ederson, sezon sonunda Juventus ve Benfica'ya önerilmişti. Benfica, Anatoliy Trubin takımdan ayrılmadıkça kaleci ihtiyaçları olmadığını bildirdi.

TRANSFER İÇİN BİLGİ ALDILAR

Juventus, Brezilyalı kaleciyle hala ilgileniyor. Ayrıca 2 kulüp daha Ederson hakkında bilgi aldı.

YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK

Ederson, yönetimle görüşecek ve oyuncunun geleceğiyle ilgili karar verilecek.

32 yaşındaki deneyimli file bekçisinin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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