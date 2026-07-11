12 Temmuz
Norveç-İngiltere
00:00
12 Temmuz
Arjantin-İsviçre
04:00
11 Temmuz
Fredrikstad-Lillestroem
0-2
11 Temmuz
Aalesund-Molde
1-243'
11 Temmuz
Tromsoe-Vaalerenga
19:00
11 Temmuz
Lyon-St. Gallen
6-3
11 Temmuz
Anderlecht-NEC Nijmegen
3-2
11 Temmuz
Nancy-Troyes
1-3

Almanya'da Klopp dönemi başlıyor

Almanya Futbol Federasyonu, Jürgen Klopp ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 16:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Almanya'da Klopp dönemi başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Almanya Milli Takımı'nda Jürgen Klopp dönemi başlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Almanya Futbol Federasyonu, 59 yaşındaki teknik adam ile prensip anlaşması sağlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

"DFB Başkanı Bernd Neunendorf ve ve DFB Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke, dün New York'ta Jürgen Klopp ile milli takım teknik direktörlüğü görevine atanması konusunda ilk kapsamlı görüşmelerini gerçekleştirdi.

Yapıcı geçen görüşme sırasında, olası bir sözleşmenin temel noktaları üzerinde mutabakat sağlandı. Görüşmeler önümüzdeki hafta devam edecek.

Her iki taraf da müzakerelerin — Klopp'un mevcut işvereni Red Bull ile anlaşmaya varılması koşuluyla — nihayetinde başarıyla sonuçlandırılabileceği konusunda iyimserdir."

İKİ YIL SONRA GERİ DÖNECEK

Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesiyle birlikte iki yıl aradan sonra teknik direktörlük görevine geri dönecek. Alman teknik adam, 2024 yılında Liverpool'dan ayrılmasından sonra Red Bull grubunun futbol operasyonlarının başına geçmişti.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.