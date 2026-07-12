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Filenin Sultanları'nın rakibi Kanada

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. Ay-yıldızlı ekip, normal sezonu 4. sırada tamamlayarak çeyrek finalde Kanada ile eşleşti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 23:16
Haber: AA, Fotoğraf: tvf.org
Filenin Sultanları'nın rakibi Kanada
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2026 FIVB Milletler Ligi finallerindeki rakibi belli oldu. Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde Kanada ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RAKİP KANADA OLDU

Türkiye, üçüncü hafta maçlarının ardından normal sezonu 9 galibiyet ve 25 puanla 4. sırada tamamladı. Kanada ise 8 galibiyet ve 24 puanla 5. basamakta yer aldı.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Kanada'yı Giovanni Guidetti çalıştırıyor. Guidetti, 2017-2022 yıllarında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda görev yapmıştı.

MAÇLAR MAKAU'DA OYNANACAK

VNL Final Etabı çeyrek final mücadeleleri, Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde yapılacak. Türkiye ile Kanada arasındaki çeyrek final maçı, 22-23 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

YARI FİNALDE RAKİP BELLİ

Türkiye, Kanada'yı elemesi halinde yarı finalde ABD-Çin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

VNL Final Etabı'ndaki diğer çeyrek final eşleşmeleri ise ABD-Çin, İtalya-Hollanda ve Brezilya-Japonya oldu.

ÇİN EV SAHİBİ KONTENJANIYLA FİNALLERDE

Çin, normal sezonu ilk 8'in dışında tamamlamasına rağmen ev sahibi kontenjanıyla çeyrek finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Öte yandan normal sezonu son sırada tamamlayan Bulgaristan, VNL'ye veda etti.

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