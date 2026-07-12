Galatasaray'dan karşı hamle: Rafael Leao

Süper Lig'de 4 sene üst üste şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, bu sayıyı 5'e çıkarmak için kadro planlamasını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HEDEF LEAO
Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Mason Greenwood takviyesinin ardından transferde gaza basması beklenen sarı-kırmızılıların Rafael Leao ismi ile ses getirmeyi amaçladığı bildirildi.
60 MİLYON EURO
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; 27 yaşındaki Portekizli yıldız kanat oyuncusu için en somut ilgiyi gösteren takım Galatasaray ve Benfica. Bu yaz kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakan 27 yaşındaki futbolcu için Milan'ın da bonservis beklentisi yaklaşık 60 milyon euro.
ÖNCELİĞİ İNGİLTERE VEYA İSPANYA
Leao yarışında Galatasaray'ın elini güçlendiren bir başka gelişme ise İngiltere'den geldi. Daha önce Portekizli yıldızla ilgilendiği öne sürülen Tottenham'ın şu aşamada resmi bir girişimde bulunmayı planlamadığı aktarılırken, böylece Galatasaray ve Benfica'nın oyuncu için en ciddi iki talip konumuna yükseldiği kaydedildi. Buna karşın Leao'nun önceliğinin hala Premier Lig veya La Liga olduğu, ancak istediği tekliflerin gelmemesi halinde diğer seçenekleri de değerlendirebileceği belirtiliyor. sarı-kırmızılılar, yetenekli futbolcuyu ikna etmek için temaslarda bulunacak.
MENAJER DEĞİŞİKLİĞİ
Rafel Leao cephesinde yaşanan son gelişmeler de ayrılık ihtimalini artırdı. Sacha Tavolieri'nin haberine göre Portekizli yıldız, transfer sürecini yönetme biçiminde önemli bir değişikliğe giderek tek menajerle çalışma modelini sonlandırdı. Deneyimli futbolcunun bundan sonra farklı ülkelerdeki görüşmeleri avukatlardan oluşan bir ekiple yürüteceği, ayrıca Suudi Arabistan'dan gelebilecek teklifleri değerlendirmek amacıyla bölgede faaliyet gösteren bir temsilcilikle de anlaşma sağladığı öne sürüldü.
Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Mason Greenwood takviyesinin ardından transferde gaza basması beklenen sarı-kırmızılıların Rafael Leao ismi ile ses getirmeyi amaçladığı bildirildi.
60 MİLYON EURO
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; 27 yaşındaki Portekizli yıldız kanat oyuncusu için en somut ilgiyi gösteren takım Galatasaray ve Benfica. Bu yaz kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakan 27 yaşındaki futbolcu için Milan'ın da bonservis beklentisi yaklaşık 60 milyon euro.
ÖNCELİĞİ İNGİLTERE VEYA İSPANYA
Leao yarışında Galatasaray'ın elini güçlendiren bir başka gelişme ise İngiltere'den geldi. Daha önce Portekizli yıldızla ilgilendiği öne sürülen Tottenham'ın şu aşamada resmi bir girişimde bulunmayı planlamadığı aktarılırken, böylece Galatasaray ve Benfica'nın oyuncu için en ciddi iki talip konumuna yükseldiği kaydedildi. Buna karşın Leao'nun önceliğinin hala Premier Lig veya La Liga olduğu, ancak istediği tekliflerin gelmemesi halinde diğer seçenekleri de değerlendirebileceği belirtiliyor. sarı-kırmızılılar, yetenekli futbolcuyu ikna etmek için temaslarda bulunacak.
MENAJER DEĞİŞİKLİĞİ
Rafel Leao cephesinde yaşanan son gelişmeler de ayrılık ihtimalini artırdı. Sacha Tavolieri'nin haberine göre Portekizli yıldız, transfer sürecini yönetme biçiminde önemli bir değişikliğe giderek tek menajerle çalışma modelini sonlandırdı. Deneyimli futbolcunun bundan sonra farklı ülkelerdeki görüşmeleri avukatlardan oluşan bir ekiple yürüteceği, ayrıca Suudi Arabistan'dan gelebilecek teklifleri değerlendirmek amacıyla bölgede faaliyet gösteren bir temsilcilikle de anlaşma sağladığı öne sürüldü.