12 Temmuz
KFUM-Bodo/Glimt
15:30
12 Temmuz
Brann-Start
18:00
12 Temmuz
Rosenborg-Kristiansund BK
18:00
12 Temmuz
Sarpsborg 08-Viking
20:15
11 Temmuz
Austria Wien-Admira Wacker
19:10
12 Temmuz
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
19:00

Fenerbahçe'de Sörloth atağı! Teklif yükseldi

Fenerbahçe'nin, Alexander Sörloth transferi için Atletico Madrid'e yaklaşık 30 milyon euroluk bonservis teklif ettiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 10:12
Haber: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'de Sörloth atağı! Teklif yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek için Alexander Sörloth transferinde vites yükseltti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mundo Deportivo'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü için İspanyol ekibine yaklaşık 30 milyon euroluk bir bonservis teklifi sundu.

FENERBAHÇE YARIŞTA ÖNE GEÇTİ

Juventus'un yaptığı 22 milyon euroluk teklifin Atletico Madrid tarafından yetersiz bulunduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin sunduğu teklifin transfer yarışında sarı-lacivertlileri bir adım öne çıkardığı ifade edildi.

30 yaşındaki ve 1.96 boyundaki Alexander Sörloth, geçtiğimiz sezon da Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer almış ancak anlaşma sağlanamamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 54 resmi maça çıkan Alexander Sörloth, 20 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Norveçli golcü, LaLiga'da 35 maçta 13 gol atarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 14 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.