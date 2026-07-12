Fenerbahçe'de Sörloth atağı! Teklif yükseldi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek için Alexander Sörloth transferinde vites yükseltti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mundo Deportivo'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü için İspanyol ekibine yaklaşık 30 milyon euroluk bir bonservis teklifi sundu.
FENERBAHÇE YARIŞTA ÖNE GEÇTİ
Juventus'un yaptığı 22 milyon euroluk teklifin Atletico Madrid tarafından yetersiz bulunduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin sunduğu teklifin transfer yarışında sarı-lacivertlileri bir adım öne çıkardığı ifade edildi.
30 yaşındaki ve 1.96 boyundaki Alexander Sörloth, geçtiğimiz sezon da Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer almış ancak anlaşma sağlanamamıştı.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 54 resmi maça çıkan Alexander Sörloth, 20 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Norveçli golcü, LaLiga'da 35 maçta 13 gol atarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 14 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırdı.
FENERBAHÇE YARIŞTA ÖNE GEÇTİ
Juventus'un yaptığı 22 milyon euroluk teklifin Atletico Madrid tarafından yetersiz bulunduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin sunduğu teklifin transfer yarışında sarı-lacivertlileri bir adım öne çıkardığı ifade edildi.
30 yaşındaki ve 1.96 boyundaki Alexander Sörloth, geçtiğimiz sezon da Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer almış ancak anlaşma sağlanamamıştı.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 54 resmi maça çıkan Alexander Sörloth, 20 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Norveçli golcü, LaLiga'da 35 maçta 13 gol atarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 14 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırdı.