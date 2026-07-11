Beşiktaş, Trossard'da önemli mesafe katetti!

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmek için yürüttüğü Leandro Trossard operasyonunda önemli mesafe kat etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı yönetimin, Belçikalı futbolcunun temsilcileriyle İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Tarafların, 3+1 yıllık sözleşme süresi konusunda anlaşma sağladığı, görüşmelerin ise kontratın son detayları ve bonus maddeleri üzerinde devam ettiği belirtildi.
Edinilen bilgilere göre, yıllık ücret konusunda da mutabakata varıldı. Ancak sözleşmeye eklenecek performans bonusları ve bazı özel maddeler üzerinde görüşmeler sürüyor. Transferde son kararın ise Leandro Trossard'a ait olduğu ifade edildi.
ARSENAL İLE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Oyuncu cephesiyle büyük ölçüde anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın, hafta başında Arsenal ile resmi transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor. Siyah-beyazlıların İngiliz kulübüyle yapılan ön temaslarda herhangi bir olumsuzluk yaşamadığı ve süreçte önemli bir pürüz bulunmadığı öğrenildi.
Beşiktaş yönetimi, Trossard transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırarak yeni sezon hazırlıkları öncesinde kadrosuna önemli bir yıldız takviyesi yapmayı hedefliyor.
Edinilen bilgilere göre, yıllık ücret konusunda da mutabakata varıldı. Ancak sözleşmeye eklenecek performans bonusları ve bazı özel maddeler üzerinde görüşmeler sürüyor. Transferde son kararın ise Leandro Trossard'a ait olduğu ifade edildi.
ARSENAL İLE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Oyuncu cephesiyle büyük ölçüde anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın, hafta başında Arsenal ile resmi transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor. Siyah-beyazlıların İngiliz kulübüyle yapılan ön temaslarda herhangi bir olumsuzluk yaşamadığı ve süreçte önemli bir pürüz bulunmadığı öğrenildi.
Beşiktaş yönetimi, Trossard transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırarak yeni sezon hazırlıkları öncesinde kadrosuna önemli bir yıldız takviyesi yapmayı hedefliyor.