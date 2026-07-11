12 Temmuz
Norveç-İngiltere
00:00
12 Temmuz
Arjantin-İsviçre
04:00
11 Temmuz
Fredrikstad-Lillestroem
0-2
11 Temmuz
Aalesund-Molde
2-2
11 Temmuz
Tromsoe-Vaalerenga
3-0DA
11 Temmuz
Lyon-St. Gallen
6-3
11 Temmuz
Anderlecht-NEC Nijmegen
3-2
11 Temmuz
Nancy-Troyes
1-3

Beşiktaş, Trossard'da önemli mesafe katetti!

Beşiktaş, Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ın transferi için önemli bir aşamayı geride bıraktı. Siyah-beyazlılar, Belçikalı yıldızın temsilcileriyle İstanbul'da yaptığı görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 19:56
Haber: Sporx.com
Beşiktaş, Trossard'da önemli mesafe katetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmek için yürüttüğü Leandro Trossard operasyonunda önemli mesafe kat etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı yönetimin, Belçikalı futbolcunun temsilcileriyle İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Tarafların, 3+1 yıllık sözleşme süresi konusunda anlaşma sağladığı, görüşmelerin ise kontratın son detayları ve bonus maddeleri üzerinde devam ettiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, yıllık ücret konusunda da mutabakata varıldı. Ancak sözleşmeye eklenecek performans bonusları ve bazı özel maddeler üzerinde görüşmeler sürüyor. Transferde son kararın ise Leandro Trossard'a ait olduğu ifade edildi.

ARSENAL İLE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Oyuncu cephesiyle büyük ölçüde anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın, hafta başında Arsenal ile resmi transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor. Siyah-beyazlıların İngiliz kulübüyle yapılan ön temaslarda herhangi bir olumsuzluk yaşamadığı ve süreçte önemli bir pürüz bulunmadığı öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi, Trossard transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırarak yeni sezon hazırlıkları öncesinde kadrosuna önemli bir yıldız takviyesi yapmayı hedefliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.