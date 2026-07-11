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11 Temmuz
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Tarık Biberovic resmen Dallas Mavericks'te

Dallas Mavericks, milli basketbolcu Tarık Biberovic ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 19:17 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2026 20:03
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Tarık Biberovic resmen Dallas Mavericks'te
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Dallas Mavericks, milli oyuncu Tarık Biberovic'i kadrosuna kattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dallas Mavericks'in ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, 25 yaşındaki oyuncuyla anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.

Tarık Biberovic, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 34 maçta 12,65 sayı, 3,5 ribaunt ve 2 asist ortalamaları yakaladı.

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