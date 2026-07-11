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Wimbledon'da zafer Linda Noskova'nın!

Linda Noskova, Wimbledon finalinde Karolina Muchova'yı 2-1 mağlup ederek kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 20:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Wimbledon'da zafer Linda Noskova'nın!
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Wimbledon Tek Kadınlar Finali'nde Linda Noskova ile Karolina Muchova karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 21 yaşındaki Çek raket Linda Noskova, üç sete uzayan mücadelede vatandaşı Karolina Muchova'yı 2-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı.

Genç tenisçi, Wimbledon'da mutlu sona ulaşarak kariyerinin en büyük başarısına imza attı.

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