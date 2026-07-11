Wimbledon'da zafer Linda Noskova'nın!

Wimbledon Tek Kadınlar Finali'nde Linda Noskova ile Karolina Muchova karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 21 yaşındaki Çek raket Linda Noskova, üç sete uzayan mücadelede vatandaşı Karolina Muchova'yı 2-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı.
Genç tenisçi, Wimbledon'da mutlu sona ulaşarak kariyerinin en büyük başarısına imza attı.
Genç tenisçi, Wimbledon'da mutlu sona ulaşarak kariyerinin en büyük başarısına imza attı.