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Toprak Razgatlıoğlu, Almanya GP sprint yarışını 17. sırada tamamladı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Almanya Grand Prix'sinin sprint yarışında 17'nci oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 21:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Toprak Razgatlıoğlu, Almanya GP sprint yarışını 17. sırada tamamladı
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Almanya Grand Prix'sinin sprint yarışında 17. oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,67 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışında Ducati Lenovo Team'den Marc Marquez, 20.12.978'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Yarışı, BK8 Gresini Racing'ten Alex Marquez ikinci, Pertamina Enduro VR46 Racing Team'den Fabio Di Giannantonio da üçüncü tamamladı.

Prima Pramac Yamaha'dan Toprak Razgatlıoğlu ise sprint yarışında 17. sırada yer aldı.

Almanya Grand Prix'sinin ana yarışı, yarın TSİ 15.00'te yapılacak.

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