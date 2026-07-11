Türk hakem Çişil Güngör tarihe geçti!

Türk basketbol hakemi Çisil Güngör, 2026 NBA Yaz Ligi'nde Minnesota Timberwolves ile New Orleans Pelicans arasında oynanan karşılaşmada görev aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çisil Güngör, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen organizasyonda Minnesota Timberwolves ile New Orleans Pelicans arasında oynanan maçın hakemlerinden biri oldu.
Güngör, böylece NBA Yaz Ligi'nde maç yöneten ilk Türk kadın hakem olarak tarihe geçti.
Güngör, böylece NBA Yaz Ligi'nde maç yöneten ilk Türk kadın hakem olarak tarihe geçti.