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Lyon-St. Gallen
6-3
11 Temmuz
Anderlecht-NEC Nijmegen
3-2
11 Temmuz
Nancy-Troyes
1-3

Türk hakem Çişil Güngör tarihe geçti!

Türk hakem Çisil Güngör, NBA Yaz Ligi'nde görev alarak organizasyonda maç yöneten ilk Türk kadın hakem oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 21:16
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türk hakem Çişil Güngör tarihe geçti!
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Türk basketbol hakemi Çisil Güngör, 2026 NBA Yaz Ligi'nde Minnesota Timberwolves ile New Orleans Pelicans arasında oynanan karşılaşmada görev aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çisil Güngör, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen organizasyonda Minnesota Timberwolves ile New Orleans Pelicans arasında oynanan maçın hakemlerinden biri oldu.



Güngör, böylece NBA Yaz Ligi'nde maç yöneten ilk Türk kadın hakem olarak tarihe geçti.

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